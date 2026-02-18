Nie war eine deutsche Eishockey-Auswahl so gut besetzt wie bei Olympia. Gegen die Slowakei witterten die Spieler die Chance aufs Halbfinale. Stattdessen gibt es ein Debakel. Die DEL-Profis fallen ab.
Mailand - Deutschlands Eishockey-Cracks um Superstar Leon Draisaitl haben die Chance auf eine Medaille leichtfertig verspielt und im Olympia-Viertelfinale ein Debakel erlebt. Gegen die Slowakei verlor die vermeintlich bestbesetzte Auswahl in der Historie des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) mit 2:6 (0:1, 1:3, 1:2). Am Aschermittwoch war auch für das Team von Bundestrainer Harold Kreis in Mailand nach katastrophalen Abwehrfehlern Katerstimmung angesagt: Tore von AHL-Stürmer Lukas Reichel (35. Minute) und Frederik Tiffels (50.) waren zu wenig.