Eishockey: Stützles Senators kommen für NHL-Spiele nach Düsseldorf

Eishockey-Weltklassestürmer Tim Stützle reist mit den Ottawa Senators für zwei Partien gegen Chicago nach Düsseldorf. In den kommenden Jahren gibt es weitere NHL-Saisonspiele in Deutschland.
Düsseldorf - Die weltweit beste Eishockey-Liga NHL kommt nach 15 Jahren wieder mit regulären Saisonspielen nach Deutschland. In der Woche vor Weihnachten (18. und 20. Dezember) finden in Düsseldorf die Partien Ottawa Senators mit dem deutschen Nationalspieler Tim Stützle gegen die Chicago Blackhawks statt. Das teilte die nordamerikanische Profiliga am WM-Standort 2027 mit. "Dies ist der Auftakt für mindestens drei weitere Jahre mit Spielen in Deutschland", sagte NHL-Vize-Chef Bill Daly.