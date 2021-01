Eishockey "Starke Mannschaftsleistung gezeigt"

Mannheims Coach Pavel Gross sah den fünften Schwenninger Saisonsieg als verdient an. "Gegen Ingolstadt und Augsburg waren wir auch jeweils 15, 20 Minuten nicht voll da, siegten dennoch, aber gegen die Wild Wings ging das eben nicht mehr", kritisierte der Adler-Coach.

Eriksson auf Top-Platz

Joacim Eriksson rangiert aktuell auf dem dritten Platz der DEL-Top-Torhüter mit einem Gegentorschnitt von 1,66 pro Spiel. Erster ist der Mannheimer Keeper Felix Brückmann (1,31). In Sachen Fangquote liegt Eriksson mit 95,26 Prozent bei den Keepern sogar vorne.

Brückner fällt wohl aus

Verteidiger Colby Robak kann nach seiner Spieldauerstrafe in Mannheim (37./Bandencheck gegen Matthias Plachta) aufatmen. Er erhielt am Mittwoch vom DEL-Disziplinarausschuss keine Sperre. Dafür wird aber wohl sein Verteidigerkollege Benedikt Brückner am Samstag (17.30 Uhr) im Heimspiel gegen München ausfallen. Brückner zog sich in Mannheim eine Oberkörperverletzung zu und musste frühzeitig raus. Er wurde am Mittwoch umfangreich untersucht.

Dünne Defensiv-Decke

Fällt Benedikt Brückner aus, müsste Niklas Sundblad erst einmal mit nur sechs Verteidigern auskommen. Wild-Wings-Manager Christof Kreutzer hat diese Entwicklung genau im Blick. "Aber wir brechen da personell nichts übers Knie, warten erst einmal ab, wie lange Benedikt tatsächlich ausfällt." Mit der Entwicklung der Mannschaft zeigt sich Kreutzer sehr zufrieden: "Aber natürlich müssen wir jedes Mal auch ans absolute Limit gehen."