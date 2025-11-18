Eishockey: Siegtor der Eisbären fällt in letzter Sekunde

Die Balinger Kufencracks sind in der Landesliga als einziges Team weiter ungeschlagen. Mit einem 5:4-Sieg gegen Heilbronn holt das Kasik-Team die Tabellenführung zurück.
Die Partie war von Beginn an nichts für schwache Nerven. Beide Mannschaften versuchten, ihr Spiel aufs Eis zu bringen, neutralisierten sich bei den Angriffsbemühungen aber weitgehend. Die Balinger erspielten sich ein Chancenplus, Zählbares aber kam nichts heraus. Die Heilbronner wiederum zeigten schnell, dass sie trotz der bisher mageren Punkteausbeute ganz und gar kein einfacher Gegner sind. Mit 0:0 ging es in die Kabinen.