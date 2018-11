Eishockey Wild Wings: Fans zwischen Freude und Vorwürfen

"Was ist eigentlich in der Arena los? Wir führen 3:0 gegen die Adler und dann sieben, acht Minuten Totenstille in der Arena? Unglaublich schwach - Schwenningen wo bist Du nur hingekommen", schreiben etwa die Administratoren der Facebook-Seite "SERC Wild Wings - Unsre Heimat. Unsre Liebe". Unter dieser Kritik entspannt sich ein reger Schlagabtausch: "Es ist erbärmlich, was sich im Stadion abspielt. Die Mannschaft spielt wirklich mit Leidenschaft jetzt und es kommt nichts! Einfach nur eine peinliche Vorstellung, was da in der Halle abgeht", stimmt ein User zu. Dagegen hält ein anderer: "Die Arena ist doch da. Was ist wichtiger: der Spielstand oder die Stimmung?" Und eine Frau meint: "Hä!? Welches Spiel schaut ihr? Die Kulisse ist doch da!" Einem weiteren Kommentator ist die gesamte Diskussion nicht recht. Er urteilt: "Jetzt spielen unsere wie aus einem Guss und es wird wieder gemeckert. Schwenningen ist halt sehr speziell."

4763 Zuschauer in die Helios-Arena - wohlgemerkt der Saisonrekord – sind indes einem anderen Fan nicht genug. Er schreibt: "Nur 4700 Zuschauer! Schwenninger schämt euch!" Eine Nutzerin hat hierzu auf der Facebook-Seite Schwarzwälder Bote Sport eine These, sie meint: "Wäre das Derby an einem Freitag, wäre bestimmt ausverkauft!" Ein Mann erwidert darauf: "Wären die Wild Wings auf einem anderen Tabellenplatz, dann würde der Wochentag keine Rolle spielen."

Freudig und positiv fallen indes die meisten Reaktionen auf der offiziellen Facebook-Seite der Schwenninger Wild Wings aus. "Ein tolles Spiel! Super gekämpft und endlich mal belohnt worden. Die Stimmung war auch mal wieder top!", freut sich ein Wild Wings Anhänger. Neben vielen Glückwünschen zum Sieg klingt auf der Page aber auch die Trainerfrage an. Ein Kommentator bemerkt etwa: "Man darf gar nicht dran denken, wo wir jetzt wären wenn Thompson früher gekommen wäre."