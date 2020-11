Eishockey Schwenninger Wild Wings gewinnen weiter

Im zweiten Drittel erhöhten die Münchner ihre Offensiv-Intensität, doch Schwenningen setzte gefährliche Konter. In der 28. Minute scheiterte Verteidiger Dylan Yeo mit seinem Schuss am Münchner Pfosten. Die Gastgeber verdienten sich aber dann ihren 1:1-Ausgleich (33.) durch Philipp Gogula nach glänzender Vorabeit von Kahun. Aber die Wild Wings antworteten vier Minuten später mit ihrer 2:1-Führung durch Jamie MacQueen nach Zuspiel von Thuresson. Dies war auch das Zwischenergebnis vor dem Schlussdrittel. Auch Schwenningens Angreifer Alex Weiß freute sich über die Führung. "Jetzt müssen wir im letzten Drittel weiter hellwach bleiben, dann können wir hier etwas mitnehmen."

Und sein Team war in den letzten 20 Minuten hellwach besaß zunächst Chancen auf eine Resultatsverbesserung. Neuzugang Emil Kristensen hatte Pech (48.) mit seinem Schuss an den Außenpfosten. Zwei Minuten später scheiterte Troy Bourke knapp. Die Münchner bliesen in den letzten Minuten zur Schlussoffensive, scheiterten aber am überragenden Wild-Wings-Schlussmann Patrik Cerveny. Am Ende stand ein verdienter 2:1-Sieg des Sundblad-Teams.

Cerveny freute sich nach dem Schlusszeichen: "Wir haben in den vergangenen Monaten sehr hart gearbeitet und uns mit diesen ersten beiden Siegen auch dafür belohnt."

RB München – Wild Wings 1:2 (0:1, 1:1, 0:0). Tore: 0:1 Thuresson (7:41/5:4), 1:1 Gogulla (32:30), 1:2 MacQueen (36:59). Strafen: München: 6 – Wild Wings: 12. Schiedsrichter: Lukas Kohlmüller/Marian Rohatsch (Erding/Lindau).