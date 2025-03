Im Heimspiel empfangen die Balinger Kufencracks das Tabellenschlusslicht Mad Dogs Mannheim 1b.

Eine offene Rechnung

Mit diesem Gegner haben sie noch eine Rechnung offen – außerdem kann die Mannschaft von Trainer Petr Kasik mit einem Sieg einen versöhnlichen Saisonabschluss in der Pokalrunde der Baden-Württemberg-Liga schaffen.

Niederlage im Hinspiel

Das Hinspiel in Mannheim verloren die Balinger Ende Januar zum einen unglücklich mit 2:5. Zugleich war es die erste Niederlage für die Eisbären nach einer zuvor eindrucksvollen Serie von fünf Siegen in Folge. Damit hatten sich die Balinger von Spieltag zu Spieltag näher an die Tabellenspitze heran gearbeitet. Dieser Lauf wurde indes jäh beendet. Nach der Mannheim-Pleite gelang den Eisbären in den folgenden vier Spielen nur noch ein Erfolg mit 6:3 gewann man gegen die ESG Esslingen – die Chance auf den Pokalsieg war für die Kasik-Truppe dahin.

Einfaches Rechenspiel

Eines aber ist weiterhin möglich: Rang zwei in der Abschlusstabelle der baden-württembergischen Pokalrunde. Notwendig dafür ist mindestens ein Punkt aus dem finalen Spiel gegen die Mannheimer am Samstagabend.

Fernduell mit Heilbronn

Derzeit liegen die Balinger – punktgleich, aber mit dem schlechteren Torverhältnis – auf Platz drei hinter Heilbronn, die ihre letzte Partie allerdings schon gespielt haben. Ein Erfolg scheint möglich. Platz eins ist dem Stuttgarter EC 1b bereits nicht mehr zu nehmen.

„Sicher: Wir sind enttäuscht, dass es nicht zum Pokalsieg gereicht hat“, sagt Eisbären-Vorsitzender Andreas Kodweiss. „Nun richten wir aber den vollen Fokus darauf, mit den heimischen Fans im Rücken den zweiten Platz zurückzuerobern und die Spielzeit mit einem immer noch respektablen Ergebnis abzuschließen.“