B-Juniorinnen SV Eutingen Abschaffung der Bundesliga – wie betrifft das die Oberliga?

Ohne Aufstieg in die höchste Spielklasse? So ist es den B-Juniorinnen des SV Eutingen in dieser Saison ergangen. Denn nach der Abschaffung der Bundesliga misst man sich in der Oberliga mit den großen Teams aus Baden-Württemberg.