1 Der US-Amerikaner Nico Hemming gab gegen Esslingen ein starkes Debüt für die Balinger Eisbären. Foto: Maier

Gegen den Stuttgarter EC 1b peilen die Balinger Kufencracks am Samstagabend im letzten Spiel des Jahres einen weiteren Sieg an.









Link kopiert



Die Balinger Eisbären wollen den Auftakterfolg gegen Esslingen in der Pokalrunde Baden-Württemberg bestätigen und am Samstag, Anpfiff ist um 19.45 Uhr, gegen den Stuttgarter EC 1b die nächsten drei Punkte sichern. Die Zuschauer dürfen sich auf eine heiße Partie in der Balinger Eishalle freuen.