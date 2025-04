1 Die Eisbären Berlin sind erneut deutscher Meister Foto: Andreas Gora/dpa

Die Eisbären Berlin sind zum elften Mal Meister in der Deutschen Eishockey Liga. Der Titelverteidiger holte sich in der Playoff-Finalserie gegen die Kölner Haie mit dem 7:0 am Freitag den entscheidenden vierten Sieg.









Link kopiert



Berlin - Die Eisbären Berlin sind zum elften Mal Meister in der Deutschen Eishockey Liga. Der Titelverteidiger holte sich in der Playoff-Finalserie gegen die Kölner Haie mit dem 7:0 am Freitag den entscheidenden vierten Sieg.