Eishockey Paul Thompson bleibt wohl Wild Wings-Coach

Eher soll es von Seiten der Verantwortlichen jetzt Sanktionen gegenüber Spielern geben. Allerdings gab es hierzu am Montagabend von Seiten der Wild Wings noch nichts Offizielles. Geschäftsführer Christoph Sandner und Manager Jürgen Rumrich wollten sich bei Nachfragen dahingehend noch nicht äußern. "Es gibt dazu noch nichts zu sagen", so Jürgen Rumrich.

Besprechungen am Montag

Am Montagvormittag traf sich Manager Jürgen Rumrich zunächst mit Coach Paul Thompson zu einer ausführlichen Analyse des sportlichen Ist-Standes. Die Mannschaft hatte trainingsfrei. Am Nachmittag kam es dann zum Krisengespräch zwischen Geschäftsführer Christoph Sandner und Jürgen Rumrich, bei dem auch Michael Werner, einer der beiden geschäftsführenden Gesellschafter, involviert war.

Allen Beteiligten ist klar, dass die Mannschaft in einer richtungsweisenden Saisonphase steckt. Zum zehnten Platz sind es in der DEL momentan sieben Punkte Rückstand, der in den kommenden Wochen schnell anwachsen könnte. Am Wochenende stehen die Wild Wings in München (Freitag) und daheim gegen Straubing (Sonntag) vor sehr schweren Aufgaben.

Auffällig war am Wochenende auch, dass Paul Thompson nicht mehr bereit ist, sein Team in Schutz zu nehmen. In der Schlussphase gegen Köln warf der Brite seinen Spielern sogar "Dummheit" vor – in Nürnberg stimmte der "Einsatz nicht".

Fans mit Geduld am Ende

Die Krise hatte sich bei den Wild Wings nach der Länderspielpause wieder verschärft. Nach der 4:5-Heimniederlage am Freitag gegen die Kölner Haie konnte das DEL-Schlusslicht am Sonntag auch in Nürnberg (1:4) nicht punkten. Das war aber noch nicht alles. Die Wild-Wings-Mannschaft fuhr von Nürnberg im Sonderzug – entgegen der Planung – nicht mit den Fans gemeinsam zurück. Der Grund: Die Verantwortlichen der Wild Wings sowie die Vertreter des Fanklub-Dachverbandes waren in Nürnberg nach dem Spiel sehr besorgt, dass das Verhältnis zwischen Mannschaft und Fans angesichts der angeheizten Stimmung im Sonderzug eskalieren würde. Sicherlich nur eine Randnotiz, aber sie beschreibt treffend, wie explosiv gerade die Lage am traditionellen Eishockey-Standort ist. Die Fans akzeptieren die Leistungen des Teams nicht mehr.