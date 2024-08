Eishockey: NHL-Profi Gaudreau und sein Bruder tödlich verunglückt

Salem County - Die Columbus Blue Jackets aus der NHL trauern um Eishockeyprofi Johnny Gaudreau. Der 31 Jahre alte US-Nationalspieler und sein zwei Jahre jüngerer Bruder Matthew kamen bei einem Verkehrsunfall im US-Bundesstaat New Jersey ums Leben. Wie die örtliche Polizei bestätigte, wurden beide am Donnerstag (Ortszeit) von einem Auto angefahren, als sie auf dem Fahrrad unterwegs waren, und tödlich verletzt.

Der Unfall ereignete sich südlich der Millionen-Metropole Philadelphia. Die Brüder wollten dort am Freitag die Hochzeit ihrer Schwester feiern. Der Fahrer des Autos wurde festgenommen und steht unter dem Verdacht, zum Zeitpunkt des Unfalls alkoholisiert gewesen zu sein.

NHL-Chef Gary Bettman zeigte sich bestürzt und erinnerte daran, dass Gaudreau nicht nur Eishockeyprofi gewesen sei, sondern auch Familienvater. Der Deutsche Eishockey-Bund äußerte sich ebenfalls entsetzt über den tödlichen Zwischenfall. "Unsere Gedanken sind bei ihren Familien, Angehörigen und Freunden sowie Team- und Staffkameraden von USA Hockey und der Columbus Blue Jacket", schrieb der DEB in einer Mitteilung. Bei der Weltmeisterschaft in Tschechien in diesem Jahr gab es eine 1:6-Niederlage im Gruppenspiel gegen die US-Auswahl, dabei erzielte Gaudreau das 0:3.

Der Stürmer spielte in der NHL zunächst neun Jahre für die Calgary Flames und stand vor seiner dritten Saison mit den Columbus Blue Jackets. Der "Johnny Hockey" genannte Gaudreau sammelte in seinen 644 Spielen in der nordamerikanischen Profiliga 642 Scorerpunkte durch Tore und Vorlagen. Mit 30 Vorlagen und insgesamt 43 Punkten ist er in beiden Kategorien erfolgreichster US-Akteur bei Weltmeisterschaften.