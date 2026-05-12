Sturm traf gegen sein Ex-Team im dritten Drittel zum zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich, für den gebürtigen Augsburger war es sein erstes Playoff-Tor seit fast fünf Jahren. Kurz darauf ging Colorado aber wieder in Führung, zwei späte Treffer ins leere Tor sorgten für den Endstand. Sturm spielte in der Saison 2021/22 selbst für die Avalanche, in der vergangenen Spielzeit gewann der 31-Jährige mit den Florida Panthers den Stanley Cup.