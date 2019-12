Eishockey Liveticker: Wild Wings vs. Straubing Tigers

Im 17. Heimspiel der DEL-Saison wollen die Wild Wings eine Überraschung schaffen. Diese gelang den Schwenningern bereits am Samstag, als sie in Düsseldorf mit einem verdienten 3:2-Erfolg nach Verlängerung an die starke Leistung vom 2:1-Derbysieg gegen Mannheim anknüpften.