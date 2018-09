Eishockey Liveticker: Wild Wings gegen Düsseldorfer EG

Zum zweiten Heimspiel gastiert nun die Düsseldorfer EG in der Helios Arena. Die Gäste kommen mit einigen Vorschusslorbeeren, denn sie konnten die Partie gegen die Adler Mannheimer nach Verlängerung mit 2:1 gewinnen. Für die Mannschaft von Neu-Trainer Harold Kreis folgte ein 5:1 gegen Iserlohn.

Schwenningens Coach Pat Cortina ist bemüht das Offensivspiel seiner Mannschaft anzukurbeln. Dabei helfen soll Marc El-Sayed, der sich wieder in einer guten Form befindet. Fest steht bereits auch, dass Dustin Strahlmeier gegen die DEG im Schwenninger Tor stehen wird.

Los geht es in der Helios Arena am Freitag um 19.30 Uhr. Spannung ist garantiert. Wir sind für euch am Puck!