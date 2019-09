Eishockey Liveticker: Wild Wings gegen Krefeld Pinguine

Der Gegner von den Krefeld Pinguinen ist überraschend gut mit acht Punkten in die Saison gestartet. Am vergangenen Wochenende gewann das Team um Coach Brandon Reid mit 5:4 in Ingolstadt und daheim mit 3:1 gegen Iserlohn.

Die Schwenninger Fans hoffen auf den ersten Sieg in der Helios Arena. Spannung ist garantiert. Wir sind für euch am Puck!