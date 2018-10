Eishockey Liveticker: Wild Wings gegen Eisbären Berlin

Für den vierten Auftritt vor eigenem Publikum hat sich das Team von Pat Cortina einiges vorgenommen. Zuletzt passte die Leistung gegen die Straubing Tigers, jedoch nicht das Ergebnis. Mit 1:2 ging die Auswärtspartie am Dienstag beim Tabellendritten verloren.

Schwenningen ist aktuell Tabellenletzter und hat vor allem mit Verletzungssorgen zu kämpfen. Doch auch die Eisbären aus Berlin sind alles andere als gut gestartet. Sie stehen nach sieben Spieltagen mit acht Punkten auf Tabellenplatz zehn. Aufpassen müssen die Wild Wings vor allem auf Stürmer Jamison Mcqueen, der bereits sechs Tore auf seinem Scorerboard hat.

Los geht es in der Helios Arena am Freitag um 19.30 Uhr. Spannung ist garantiert. Wir sind für euch am Puck!