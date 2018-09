Eishockey Liveticker: Wild Wings gegen Augsburger Panther

Für den dritten Auftritt vor eigenem Publikum hat sich das Team von Pat Cortina einiges vorgenommen. Zuletzt wollte es beim 2:4 bei den Krefeld Pinguine nicht so recht klappen. Doch an den offenbarten Schwächen wurde intensiv im Training gearbeitet.

Die Gäste, die von Cheftrainer Mike Stewart gecoacht werden, hatten zuletzt etwas Pech, spielten gut beim 1:2 gegen den EHC Red Bull München und mussten sich den Eisbären Berlin erst in der Verlängerung mit demselben Ergebnis geschlagen geben. Augsburg braucht die Punkte genauso dringend wie der Gastgeber.

Los geht es in der Helios Arena am Sonntag um 16.30 Uhr. Spannung ist garantiert. Wir sind für euch am Puck!