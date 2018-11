Eishockey Liveticker: Wild Wings gegen Augsburger Panther

Das soll auch heute in der heimischen Helios Arena so bleiben, wenn die bayerischen Schwaben aus Augsburg gastieren. Die Panthers sind ein Spitzenteam und stehen auf dem vierten Tabellenplatz. Zuletzt fegte die Mannschaft von Cheftrainer Michael Stewart die Thomas Sabo Ice Tigers mit 5:2 vom Eis.

Die Euphorie in Schwenningen könnte nach den jüngsten Erfolgen kaum größer sein. Vielleicht geht doch noch was in dieser Saison. Vor heimischer Kulisse wollen die Wild Wings weiter punkten.

Los geht es in der Helios Arena um 19 Uhr. Spannung ist garantiert. Wir sind für euch am Puck!