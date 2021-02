Bombenalarm bei Lidl in Sulz a. N. Verdächtiger Koffer führt zu Polizeieinsatz

Ein verdächtiger Koffer vor einem Discounter in der Stuttgarter Straße hat am Freitagnachmittag zu einem größeren Polizeieinsatz geführt. Es bestand aber zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr, betont ein Polizeisprecher. Wie es sich nach einiger Zeit herausstellte, befand sich in dem Koffer kein Sprengstoff, sondern lediglich eine Bohrmaschine.