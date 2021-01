Eishockey-Liveticker Schwenninger Wild Wings spielen gegen Straubing Tigers

Die Schwenninger Wild Wings spielen am Montag, 4. Januar, zu Hause gegen die Straubing Tigers. Gelingt den Schwenninger Wild Wings zum Jahresauftakt gleich ein Rekord? Wenn die Schwenninger am Montag einen vierten Saisonstartsieg in Folge schaffen, würde das für einen neuen Eintrag in ihrem DEL-Geschichtsbuch sorgen.