Eishockey: Kurioser Treffer bringt Mannheim in Richtung DEL-Finale

Mannheim fehlen zum Einzug ins Finale der Deutschen Eishockey Liga nur noch zwei Siege, auch dank eines Glückstreffers. Köln fertigt Meister Berlin ab.
München/Köln - Die Adler Mannheim haben durch den zweiten Sieg beim EHC Red Bull München den nächsten Schritt in Richtung Playoff-Finale der Deutschen Eishockey Liga gemacht. Justin Schütz sorgte in der Verlängerung mit einem kuriosen Treffer für den 3:2 (0:0, 1:2, 1:0, 1:0)-Erfolg und damit für die 2:0-Führung in der Halbfinal-Serie. Den Kölner Haien gelang mit dem 5:1 (0:1, 4:0, 1:0) gegen Meister Eisbären Berlin überzeugend der 1:1-Ausgleich. Vier Siege werden für den Final-Einzug benötigt.