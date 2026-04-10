Eishockey: Kurioser Treffer bringt Mannheim in Richtung DEL-Finale

Mannheim fehlen zum Einzug ins Finale der Deutschen Eishockey Liga nur noch zwei Siege, auch dank eines Glückstreffers. Köln fertigt Meister Berlin ab.

München/Köln - Die Adler Mannheim haben durch den zweiten Sieg beim EHC Red Bull München den nächsten Schritt in Richtung Playoff-Finale der Deutschen Eishockey Liga gemacht. Justin Schütz sorgte in der Verlängerung mit einem kuriosen Treffer für den 3:2 (0:0, 1:2, 1:0, 1:0)-Erfolg und damit für die 2:0-Führung in der Halbfinal-Serie. Den Kölner Haien gelang mit dem 5:1 (0:1, 4:0, 1:0) gegen Meister Eisbären Berlin überzeugend der 1:1-Ausgleich. Vier Siege werden für den Final-Einzug benötigt.

Münchens Nationalspieler Yasin Ehliz (32. Minute) und Tobias Rieder (33.) mit seinem siebten Playofftreffer schossen die Gastgeber mit 2:0 in Führung. Adler-Verteidiger Nicolas Mattinen (35.) konnte nur wenig später verkürzen. Matthias Plachta (54.) brachte die Adler in die Verlängerung.

Entscheidung "brutal glücklich"

Dort wurde Schütz (64.) zum Matchwinner. Einen Schuss von Marc Michaelis fälschte der Adler-Stürmer in Richtung Bande ab. Von dort prallte der Puck zurück an den Schoner von Münchens Keeper Antoine Bibeau und kullerte danach über die Linie zum 3:2. "So ein Tor habe selbst ich noch nicht geschossen", sagte Schütz bei Magentasport. "Es ist brutal glücklich."

Kölner Sieg nach furiosem zweitem Drittel

Die Kölner Haie hatten gegen die Eisbären Berlin in den ersten 20 Minuten vor allem in der Offensive wenig zu bieten. Ausgerechnet der 39 Jahre alte Verteidiger Moritz Müller vergab die besten Kölner Chancen. Der Titelverteidiger aus Berlin war dagegen treffsicher: Yannick Veilleux (15.) erzielte die Eisbären-Führung.

Ganz anders der zweite Durchgang: Patrick Russell (22./29.), Dominik Bokk (30.) und Louis-Marc Aubry (34.) drehten für die nun furios aufspielenden Rheinländer das Match. Gregor MacLeod machte im Schlussdrittel für die Kölner alles klar. Am Sonntag (14.00 Uhr/Magentasport) geht es in der Hauptstadt weiter.