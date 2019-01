Eishockey Kai Herpich muss 395 lange Tage warten

"Können nur gewinnen"

Die Wild Wings haben also von den vergangenen acht Spielen sechs für sich entschieden. "Wir haben uns gefunden, spielen unser System. Jeder Spieler weiß, dass wir jede Partie gewinnen können", blickt Kai Herpich zuversichtlich auf die kommenden Aufgaben bei DEL-Schlusslicht Iserlohn (Freitag, 19.30 Uhr) und gegen Spitzenreiter Mannheim (Sonntag, 17 Uhr). "Unser Ziel sind zwei Siege – egal wie", weiß der Angreifer, dass in diesem Fall der Druck auf Nürnberg und Berlin, die derzeit auf den Pre-Play-off-Rängen liegen, vor der anschließenden Länderspiel-Pause noch größer werden würde. "Wir spielen nun konstanter", freut sich Paul Thompson über diesen wichtigen Fortschritt. "Und so lange rechnerisch der zehnte Platz möglich ist, schreiben wir diesen bestimmt nicht ab. Wir können in der Restsaison nur gewinnen, die anderen Teams haben den Druck", stellt der Brite klar.

Powerplay und Bullys

Nur die Powerplay-Quote (12,88 Prozent) ärgert den Trainer. "Da müssen wir besser werden", wird das Überzahlspiel ein Schwerpunkt der Trainingseinheiten sein. Eine andere Zahl ließ aber aufhorchen: Schwenningen – das schlechteste Bully-Team der DEL – lag gegen Straubing auch in Sachen Face-offs vorne. Eine Rarität in dieser Runde. "Auch das stimmt mich positiv", so Thompson.

Wir haben mit Kai Herpich gesprochen: