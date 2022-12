Eishockey in Baiersbronn

2 Die Spieler der "Schwarzwälder Holzhacker" machen das Beste aus der Situation und trainieren immer montags in der Eishalle mit ihren Inline-Skates. Foto: Braun

Eigentlich ist alles wie immer bei den Baiersbronner Eishockeyspielern der "Schwarzwälder Holzhacker", aber doch nur auf den ersten Blick.















Baiersbronn - Wer im Montagstraining vorbeischaut, sieht die Spieler auf Inlinern statt auf Kufen durch die Eishalle flitzen. Der Beschluss des Gemeinderats, in diesem Jahr kein Eis in Baiersbronn zu machen, um aufgrund der Energiekrise Gas zu sparen, trifft den noch jungen Club hart. Dabei hatte alles nach der Corona-Pause so gut angefangen. Freundschaftsspiele waren geplant, und auch die Zahl der Mitglieder stieg konstant.