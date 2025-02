Immer mehr Kinder interessieren sich für den schnellen Sport auf dem Eis und fragen nach Trainingsmöglichkeiten, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.

Doch der Einstieg sei nicht einfach. Hoher organisatorischer Aufwand und fehlende Erfahrung im Kindertraining auf dem Eis stellen den Verein vor Herausforderungen.

Lesen Sie auch

Als Testlauf bieten die „Holzhacker“ vereinzelt Kindertrainings an, bei denen aktuell die Kinder der aktiven Eishockeyspieler auf dem Eis stehen. Eine besondere Herausforderung ist laut der Mitteilung die Trainingszeit. Derzeit sind Einheiten nur außerhalb der regulären Öffnungszeiten der Eishalle möglich, so dass die Kinder mit ihren Eltern samstags bereits um 7 Uhr in der Eishalle stehen. Dabei nehmen sie sogar früher als an Schultagen den Weg nach Baiersbronn auf sich, um ihrer Leidenschaft nachzugehen.

Unter der Leitung von Daniel Günter beginnen die jungen Talente mit Lauftrainings, um Geschicklichkeit und den sicheren Umgang mit dem Puck zu erlernen. Anschließend teilen sie sich in Altersgruppen auf: Während die älteren Kinder auf dem Kleinfeld spielen, sammeln die jüngeren erste Erfahrungen auf dem Eis. Im Vordergrund steht dabei der spielerische Faktor, um den Spaß zu fördern.

„Es ist schon beeindruckend, mit wie viel Spaß die Kinder über das Eis flitzen und das zu einer Uhrzeit, zu der man lieber noch im Bett liegen würde“, zeigt sich Günter begeistert.

In den vergangenen zwei Jahren fanden bereits fünf dieser Kindertrainings statt. Ob sich daraus ein festes Nachwuchstraining entwickelt, bleibe abzuwarten, so der Verein.

Zukunft noch ungewiss

Neben der Organisation und dem personellen Aufwand müssten sich die Eishockeycracks auch Gedanken über kinderfreundliche Trainingszeiten machen. Unterstützung hätten die „Holzhacker“ bereits vom Deutschen Eishockey-Bund (DEB) erhalten, dessen Nachwuchskoordinator wertvolle Tipps für Kindertrainings gegeben und seine Hilfe zugesichert habe. Die Zukunft des Kinder-Eishockeys in Baiersbronn sei noch ungewiss, doch die wachsende Begeisterung zeige, dass der Bedarf da sei. Die „Holzhacker“ hoffen, dass es bald eine dauerhafte Lösung für die kleinen Eishockey-Fans gibt.

Weitere Infos: www.instagram.com/schwarzwalderholzhacker, www.facebook.com/HolzhackerSchwarzwald