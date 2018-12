Eishockey Happy End für Wild Wings in Krefeld

Fast hätten die Schwenninger eine 4:0-Führung verspielt! Torhüter Dustin Strahlmeier unterliefen zwar dicke Patzer, doch am Ende hielt er den Sieg fest. "Wir hatten wieder einige Hänger drin, aber wichtig ist dieser Sieg", betonte der Wild-Wings-Goalie.

Coach Paul Thompson musste auf den gesperrten Verteidiger Dominik Bittner verzichten, ebenso kurzfristig auf den erkrankten Kyle Sonnenburg. Rihards Bukarts kehrte nach zwei Spielen wieder von der Tribüne zurück – weiter zuschauen musste Tobias Wörle.

Die Anfangsphase war unaufgeregt, bis die Schwenninger aber dann durch Mirko Höfflin (12.) nach einem Konter mit 1:0 in Führung gingen. Diesem Treffer war eine schnelle Kombination über Kapitän Simon Danner und Marcel Kurth vorausgegangen. Wenig später (13.) parierte der Krefelder Schlussmann Dimitri Pätzold einen aufs kurze Eck angesetzten Schuss von Istvan Bartalis. Die Wild Wings fanden immer besser ins Spiel. In der 17. Minute verlor Pätzold hinter seinem Kasten die Scheibe an Bartalis, der clever Andrée Hult vor dem Tor bediente – 2:0 für die Neckarstädter. Sie schienen nun auf Kurs. In die erste Pause wurde das Krefelder Team mit Pfiffen der Zuschauer begleitet. Schwenningens Verteidiger Mirko Sacher gefiel indes bis hierhin das Spiel seiner Mannschaft: "Wir ziehen unser System super durch, setzen die Krefelder in deren Drittel unter Druck."