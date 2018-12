Mittendrin in diesem vollbepackten Terminplan hatte Schwenningens Trainer Paul Thompson am Donnerstagnachmittag für wenige Stunden auch einmal andere Gedanken als an Eishockey. Der Wild-Wings-Coach suchte noch ein Geschenk für seine Frau, die ihn am Weihnachtsfest zusammen mit seinen Kindern in Bad Dürrheim besucht. "Und einen Baum brauche ich auch noch, sonst könnte es mit meiner Familie Probleme geben", sagte der Brite, der nach deutscher Tradition in diesem Jahr feiern möchte.

Gespannt auf die Reaktion

Doch zuvor wünscht sich Paul Thompson von seiner Mannschaft am Freitag in Straubing und daheim gegen Iserlohn "mehr Konstanz als zuletzt. Es wäre gut, wenn wir eine kleine Erfolgsserie starten könnten. Ich bin auf die Reaktion der Mannschaft in Straubing sehr gespannt". Generell sieht es der 53-Jährige auch so, dass sein Team am Dienstag beim 5:3-Erfolg in Krefeld fast noch eine komfortable 4:0-Führung verspielt hätte, "doch wir müssen auf den positiven Aspekten für die kommenden Spiele aufbauen. Es bringt auch nichts, nur zu kritisieren".