Den Edmonton Oilers gelingt dank Superstar Leon Draisaitl eine unglaubliche Aufholjagd gegen Tim Stützle und die Ottawa Senators. Der entscheidende Treffer fällt erst in der Verlängerung.
Edmonton - Eishockey-Ass Leon Draisaitl hat das deutsche Duell mit Tim Stützle in der NHL nach einer spektakulären Aufholjagd für sich entschieden. Der Fahnenträger bei den Olympischen Winterspielen war an allen Toren seiner Edmonton Oilers beim 5:4 nach Verlängerung gegen die Ottawa Senators beteiligt. Durch den Sieg hielt Edmonton seinen hauchdünnen Vorsprung im engen Rennen um die Playoff-Plätze in der nordamerikanischen Liga, während die Senators zurückfielen.