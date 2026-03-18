Eishockey: Eisbären sind im Feier-Modus

Es ist geschafft: die Balinger Kufencracks sind Meister der Landesliga und feiern damit den größten Erfolg ihrer noch jungen Vereinsgeschichte.
Der 14. März 2026 wird in die Annalen der Balinger Eisbären eingehen. Bereits am Nachmittag hatte der Rivale um den Titel, die Stuttgart Rebels überraschend mit 2:4 bei der zweiten Mannschaft der Heilbronner Eisbären verloren und somit den Weg für ein furioses Finale geebnet. Denn bereits beim ersten Bully in der Balinger Eissporthalle war klar, dass der Mannschaft von Trainer Petr Kasik bereits ein Remis reichen würde, um den Meisterpokal am Abend vor den eigenen Fans in die Luft zu recken.