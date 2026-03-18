Eishockey: Eisbären sind im Feier-Modus

Der 14. März 2026 wird in die Annalen der Balinger Eisbären eingehen. Bereits am Nachmittag hatte der Rivale um den Titel, die Stuttgart Rebels überraschend mit 2:4 bei der zweiten Mannschaft der Heilbronner Eisbären verloren und somit den Weg für ein furioses Finale geebnet. Denn bereits beim ersten Bully in der Balinger Eissporthalle war klar, dass der Mannschaft von Trainer Petr Kasik bereits ein Remis reichen würde, um den Meisterpokal am Abend vor den eigenen Fans in die Luft zu recken.

700 Fans feuern an Mehrere hundert Eisbären-Fans waren in die Eishalle geströmt und unterstützten ihre Mannschaft auf dieser letzten Etappe gegen die Eisbären Eppelheim lautstark. Tristen Wells und Nicolas Hemming hatten die heimischen Eisbären in den Anfangsminuten des Schlussdrittels mit 4:2 in Front geschossen. Doch die starken Gäste antworteten mit zwei schnellen Toren. Beim 4:4-Zwischenstand dufte auf der Tribüne ordentlich gezittert werden, denn Eppelheim hatte gute Tormöglichkeiten. Zwei Minuten vor dem Ende kassierten die Gäste dann eine Zeitstrafe. Das sollte es doch eigentlich gewesen sein. Marco Böhm wurde mit seinem Treffer in Überzahl zum umjubelten Helden. Der Eisbären-Verteidiger beförderte den Puck zum 5:4 ins Tor. „Ich persönlich habe mich heute gar nicht so gut gefühlt, aber dann habe ich die Scheibe bekommen und hab drauf gezimmert und dann war alles weg. Das war ein unglaubliches Gefühl.“

Nach der Schlusssirene fliegen die Schläger, Helme und Handschuhe

Dann erklang die Schlusssirene und Schläger, Helme und Handschuhe flogen über das Eis. Für Marco Böhm ging es direkt an die Bande und seine beiden Kinder durften mit dem stolzen Papa auf das Eis. Der war überglücklich: „Wir waren noch nie in dieser Situation. Viele von uns spielen 16 Jahre zusammen, nie durften wir was feiern und jetzt endlich haben wir den Meistertitel geholt. Ich bin unglaublich stolz.“

Coach Petr Kasik war noch voller Anspannung: „Ich habe den Jungs vor dem letzten Drittel gesagt, wir müssen mit dem Kopf spielen.“ Der Meistertrainer war vor der Partie eher skeptisch, da die Partie der Vorwoche ausgefallen war und der Rhythmus nicht da war. Das war im ersten Drittel auch merklich. Danach nahmen die Eisbären ihren Mut in beide Hände und der große Traum ging tatsächlich in Erfüllung.

„Zäpflebomber“ sorgen für Stimmung

Auf dem Eis kannte der Jubel keine Grenzen. Bierföntänen, eine Eisbären-Meistertorte, endlich der Pokal und die Balinger Kufencracks in Grün und Schwarz tanzten über das Eis zu „Sweet Caroline“ und auch ein „Humba Täterä“ wurde gemeinsam mit den Fans zelebriert. Zudem sorgten die „Zäpflebomber“ mit Guggamusik – wie bei allen Heimspielen für gute Unterhaltung.

ECB-Vorstand Kodweiss ist emotional

ECB-Vorstand Andreas Kodweiss war ebenfalls sehr emotional. „Besser geht’s nicht. Es war sicherlich nicht unser bestes Spiel heute, aber der Gegner hat es uns auch schwer gemacht. Es ist aber die Belohnung für vier Jahre schwere Arbeit. Coach Petr Kasik und ich haben vor vier Jahren alles neu aufgebaut, junge Spieler dazugeholt und ehemalige reaktiviert.“

Die beste Saison der Vereinsgeschichte

Es ist der erste Meistertitel für die Balinger Eisbären überhaupt. „Es ist unsere beste Saison. Wir waren im vergangenen Jahr schon sehr knapp dran, haben aber dann in Stuttgart verloren. In diesem Jahr waren wir dran. Wir haben uns selber belohnt – eine tolle Liga, eine tolle Saison und unglaubliche Fans. Wir sind ein kleiner Verein, mit immer denselben Helfern. Wir sind einfach glücklich, dass wir mal einen Eishockey-Titel nach Balingen geholt haben.“ Und Kodweiss ordnet abschließend ein: „Eishockey ist im Zollernalbkreis sicherlich die Nummer drei was die Zuschauer anbelangt. Wir hätten es eigentlich verdient, dass noch mehr Zuschauer kommen und uns noch mehr Sponsoren unterstützen.“ Ein Meistertitel ist da sicherlich die beste Werbung in eigener Sache.