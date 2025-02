Alle in die Halle: Im Heimspiel am Samstag – Anpfiff ist um 19.45 Uhr – wollen sich die Balinger Kufencracks gegen Esslingen die nächsten drei Punkte sichern.

Nach zwei Auswärtsspielen ohne Punktgewinn ist die Mannschaft von Trainer Petr Kasik in der Pokalrunde der Baden-Württemberg-Liga zuletzt von der Spitze auf Tabellenplatz drei abgerutscht. Gleichwohl haben die Balinger alle Chancen, Rang eins zurückzuerobern.

„Wir sind heiß darauf, den Pott zu holen“

„Die Pokalrunde geht nun in die heiße Phase, jedes Partie ist wie ein Endspiel. Wir sind heiß darauf, den Pott zu holen“, so Eisbären-Vorsitzender Andreas Kodweiss. Für die Partie gegen Esslingen setzt er auf die breite und lautstarke Unterstützung der Fans: „Die Halle in Balingen muss brennen!“

Niederlagen in Mannheim und Heilbronn

Unterlegen waren die Balinger zuletzt Mannheim und Heilbronn. In Mannheim konnten die Eisbären zu keinem Zeitpunkt ihr gewohntes Spiel aufziehen. Nach dem ersten Drittel lagen sie mit zwei Toren zurück. Den zweiten Spielabschnitt konnten sie mit 2:1 gewinnen, allerdings machten die „Mad Dogs“ in den letzten 20 Minuten alle Hoffnungen auf einen Auswärtssieg zunichte. Die Partie war zudem geprägt von zahlreichen Fouls und Unsportlichkeiten. Am Ende setzten sich die Mannheimer mit 5:2 durch. Bis zuletzt eng, spannend und vor allem überaus fair geführt war die Partie in Heilbronn (Hinspiel: 3:2-Sieg für Balingen). Die Balinger hatten mehr Spielanteile, mehr Chancen – konnten den starken Heilbronner Goalie aber nur zwei Mal überwinden. Nach dem ersten Drittel lagen die Eisbären mit 1:0 vorne, nach dem zweiten führten sie mit 2:1. Im letzten Spielabschnitt wendeten die Hausherren die Partie durch zwei schnelle Treffer in den ersten Minuten, während die Balinger selbst ohne weiteren Torerfolg blieben. Am Ende stand die 2:3-Niederlage für die Kasik-Truppe. Besonders bemerkenswert: Die Heilbronner hatten tags davor bereits ein Spiel absolviert und dabei Esslingen knapp mit 3:2 besiegt.

Bewegung an der Tabellenspitze

An der Tabellenspitze kam durch diese Ergebnisse so einiges an Bewegung. Ganz vorn sind nun wieder die Stuttgarter – allerdings mit nur zwei Zählern Vorsprung auf die punktgleichen Heilbronner und die Balinger. Während die Eisbären am Samstag Esslingen zu Gast haben, im Hinspiel gab es einen 4:2-Sieg für Balingen, kommt es am Sonntagabend zum Aufeinandertreffen zwischen Heilbronn und Stuttgart (Hinspiel: 3:2 für Stuttgart). Am Wochenende darauf steht am Freitag, 14. Februar, 20 Uhr, nur eine Partie in der Pokalrunde an: Stuttgart gegen Balingen. Das Hinspiel entschieden die Balinger mit 8:4 für sich. Eine Wiederholung wäre erwünscht.