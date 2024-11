Eishockey: Eisbären brechen den Bann

1 Endlich hatten die Eisbären Grund zu Jubeln. In Hügelsheim gab es den ersten Sieg für die Balinger. Foto: Maier/Steffen Maier

Die Balinger Kufencracks haben in Hügelsheim die ersten Punkte eingefahren. Gegen die Baden Rhinos 1b setzten sie sich 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) durch. Nun steht für das Team von Trainer Petr Kasik am Samstag um 19.45 Uhr das erste Heimspiel an.









In der Eishalle auf dem Areal des Baden Airparks waren die Balinger formal als Heimmannschaft aktiv. Die Hügelsheimer hatten kurzfristig die Partie in der Baden-Württemberg-Liga ermöglichen können, die eigentlich in Balingen stattfinden sollte, was wegen der defekten Kühlanlage aber nicht möglich war.