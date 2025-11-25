Eishockey: Die „weiße Weste“ der Eisbären ist befleckt

Die Erfolgsserie der Balinger Kufencracks in der Eishockey-Landesliga ist gestoppt. Gegen den Heilbronner EC 1b setzte es für das Kasik-Team mit 2:4 die erste Saisonniederlage.
Jede Serie hat einmal ein Ende: Nach fünf Siegen zum Saisonauftakt in den ersten fünf Begegnungen musste sich die Mannschaft von Eisbären-Coach Petr Kasik nun erstmals geschlagen geben. Im zweiten Aufeinandertreffen mit Heilbronn binnen einer Woche setzten sich die Gäste diesmal in der Balinger Halle in einem packenden Spiel verdient mit 4:2 (0:1, 3:0, 1:1) durch.