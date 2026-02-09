Eishockey DEL2: Freiburger feiern vierten Sieg in Folge

In der DEL 2 gewinnt der EHC Freiburg am Sonntagabend das Heimspiel gegen den ESV Kaufbeuren mit 5:2.
Es war der vierte Sieg in Folge und gab der Hoffnung auf den rettenden Tabellenplatz neue Nahrung. Mit ihren nunmehr 53 Punkten haben die Wölfe nur noch zwei Zähler Rückstand auf den zehnten Tabellenplatz, wo sich derzeit die Eispiraten Crimmitschau aufhalten. Auf Platz neun beträgt der Rückstand aber immer noch zehn Punkte. Es stehen in der normalen Runde noch zehn Partien auf dem Programm. Schon am Dienstag dieser Woche müssen die Freiburger wieder ran, sind bei den Ravensburg Towerstars zu Gast. Spielbeginn ist um 20 Uhr.