Eishockey Debüt in umgebauter Arena

Weniger Strafen kassieren

Was er bei seinem Team im Vergleich zu den ersten drei Partien noch verbessert sehen will? "Insgesamt stimmt ja die Richtung, aber in den Details müssen wir uns noch steigern, und wir dürfen natürlich nicht so viele Strafen wie in Mannheim kassieren."

Personell ist bei den Wild Wings gegen die Eisbären alles an Bord. Joacim Eriksson wird das Tor hüten. Die Berliner sind nach den ersten drei Spielen nur Gruppenletzter mit einem Zähler. Gravierend ist aktuell die Offensivschwäche der Eisbären mit bisher nur drei Treffern.

Chaos in Krefeld

Bei den Krefeld Pinguine – sie spielen beim Magenta-Sport-Cup in der Gruppe A – herrscht indes seit einigen Tagen das Chaos. Nachdem Coach Glen Hanlon aus persönlichen Gründen am vergangenen Wochenende zurückgetreten war, verließen Kris Focault (Eisbären Berlin), Torsten Ankert (per 1. Dezember zum ERC Ingolstadt), Colin Smith (wechselt nach Schweden) und Wade Bergmann (Angebot aus der DEL) die Rheinländer. Die Stellungnahme der Klubleitung? "Wir wollen wieder weg vom EC Hollywood."