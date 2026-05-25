Eishockey: DEB bezwingt Großbritannien zum Abschluss der WM-Vorrunde

Die WM-Gruppenphase endet für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft zumindest versöhnlich. Das Minimalziel Viertelfinale kann das deutsche Team aber nur mit Schützenhilfe am Dienstag erreichen.
Zürich - Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat bei der WM in der Schweiz mit dem dritten Sieg in Serie die Gruppenphase beendet, eine Viertelfinal-Teilnahme ist aber weiterhin unwahrscheinlich. Der deutliche 6:3 (3:0, 1:1, 2:2)-Erfolg über den bereits feststehenden Absteiger Großbritannien hat nur dann einen sportlichen Wert, sollte Lettland am Dienstag gegen Ungarn verlieren.