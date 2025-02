Eishockey: Darum ist ein Aufstieg für die Pforzheim Bisons so wichtig

1 Maurice Pietzka (rechts) ist bei den Pforzheim Bisons vom Eis in die Abteilungsleitung gewechselt. Foto: Harry Rubner/Harry Rubner

Die Pforzheim Bisons starten in die Playoffs. Für die neue Abteilungsleitung ist aber vor allem das Jahr 2028 entscheidend.









Für die Pforzheim Bisons geht es jetzt um die Entscheidung: Mit dem Heimspiel an diesem Freitag (20 Uhr) in der St.-Maur-Halle gegen die Eisbären Heilbronn startet die Eishockey-Abteilung des 1.CfR Pforzheim in die Playoffs der Baden-Württemberg-Liga. Die werden in einem Best-of-3-Modus ausgetragen. Das zweite Playoff-Spiel gegen die Eisbären steht bereits am Sonntag in Heilbronn an.