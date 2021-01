Eishockey Daniel Weiß zu den Wild Wings?

(mib). Bei den Wild Wings wird am Montag (18.30 Uhr) im DEL-Heimspiel gegen Augsburg Kapitän Travis Turnbull definitiv verletzt ausfallen. Coach Niklas Sundblad hofft aber, "dass Travis nicht zu lange ausfällt". Für Turnbull wird der junge Cedric Schiemenz spielen. Unterdessen wird wohl Daniel Weiß bald in Schwenningen auf dem Eis stehen. Der Bruder von Alex Weiß hat am Sonntagabend bei den Eispiraten Crimmitschau von seiner Ausstiegsklausel für einen DEL-Ligisten Gebrauch gemacht. Dieser DEL-Ligist sollen die Schwenninger Wild Wings sein sein. Der Angreifer kann auch in der Verteidigung spielen und war bereits vor der Saison bei den Wild Wings ein Thema. Die DEL hat wegen der abgesagten Länderspiele gegen die Schweiz den letzten Spieltag der Gruppen Süd und Nord vorverlegt. Statt am 19. März treten die Wild Wings gegen Mannheim bereits am Dienstag, 9. Februar (19.30 Uhr), daheim an.