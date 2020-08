Eishockey Bleiben die Lichter in den Eishallen aus?

Kein langer Winterschlaf

Die DEL-Verantwortlichen spielen derzeit viele Szenarien durch. "Natürlich hoffen wir aber, dass die Runde – wie geplant – am 13. November mit Fans beginnt. Wir wissen, dass sich die Bedingungen in diesen Zeiten immer ändern können", weiß auch DEL-Sprecher Konstantin Krüger, welch große Bedeutung die Zuschauereinnahmen für die 14 Klubs haben. Ohne diese Etatsäule sei ein Spielbetrieb nicht denkbar. Was passiert aber, falls mittelfristig absehbar ist, dass keine Fans die Tore der Eishallen passieren dürfen? "Natürlich bereiten wir uns auch auf so ein Szenario vor", schließt Krüger in diesem Fall keine Alternative aus. DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke betonte in dieser Woche ebenfalls, "dass wir nicht in einen sehr langen Winterschlaf gehen können und wollen". – "Es ist sehr wichtig, dass DEL-Eishockey auf dem Bildschirm bleibt", stellt auch Krüger noch einmal klar.