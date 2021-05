Foto: imago images/Eibner/Roland Sippel - Eibner-Pressefoto via www.imago-images.de

Jubel in Bietigheim-Bissingen: Durch einen 5:2-Sieg in Kassel haben die Steelers im fünften Spiel den dritten Sieg gefeiert und sind dadurch sportlich in die Deutsche Eishockey Liga (DEL) aufgestiegen.