Eishockey Benedikt Brückner sorgt für Wild Wings-Moment

In der fünften Minute gab es für die Mannschaft von Trainer Pat Cortina mit dem 0:1 – in Überzahl – eine eiskalte Dusche. Ein Schuss von Kalle Kaijomaa war in der Nürnberger Abwehr hängengeblieben – die Franken schalteten sofort um und schafften durch den abgezockten Philipe Dupuis die Führung. Der weitere Verlauf im ersten Drittel aus Sicht der Wild Wings? Stabil im Unterzahlspiel, aber vorne konnten nur zwei halbe Chancen durch Tobias Wörle und Neuzugang Philip McRae notiert werden.