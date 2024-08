Eishockey: Baiersbronner Team trainiert mit Ex-Nationaltorwart

1 Die Schwarzwälder Holzhacker brachte das Trainingslager in Bad Tölz auch als Team weiter. Foto: Dominik Möhrle

Die Schwarzwälder Holzhacker aus Baiersbronn nehmen an einem Eishockey-Trainingslager in Bad Tölz mit namhaften Trainern teil.









Gute Eishockeyspieler werden im Sommer gemacht. Das weiß auch Helmut de Raaf. Er ist Veranstalter des Trainingslagers und ehemaliger Eishockey- Nationaltorhüter, elfmaliger deutscher Meister, Teilnehmer an fünf Weltmeisterschaften und drei Olympischen Winterspielen. Inzwischen ist er Leiter der Red-Bull-Nachwuchsakademie in Salzburg. Seit 26 Jahren veranstaltet der gebürtige Neusser ein Eishockeycamp für Kinder und Jugendliche in Bad Tölz. Das Besondere daran: Auch für Hobbyspieler wird ein Kurs angeboten.