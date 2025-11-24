Mehrere Unfälle wegen Eisglätte: Mann stirbt bei Unfall auf der Autobahn 81 bei Geisingen

Auf der Autobahn 81 im Bereich der Anschlussstelle Geisingen kam es am frühen Montagmorgen zu einem schweren Unfall mit Todesfolge.

Ein 68-jähriger Mann war nach Angaben der Polizei gegen vier Uhr mit einem Mercedes CLK bei winterglatter, nasser Fahrbahn auf dem rechten Fahrstreifen in Fahrtrichtung Singen ins Schleudern geraten. Er prallte mit der Fahrerseite in das Heck eines vor ihm fahrenden Audi Q5 eines 61-Jährigen. Durch den Aufprall geriet der Audi Q5 ins Schleudern und kam auf dem linken Fahrstreifen entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Der Mercedes wurde in die Schutzleitplanke abgewiesen und kam rechtsseitig auf dem Standstreifen zum Stillstand.

Der 68-jährige Mercedes-Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Der Audi-Fahrer erlitt schwere Verletzungen und kam mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt rund 60 000 Euro. Die A 81 musste für die Unfallaufnahme ab dem Dreieck Bad Dürrheim durch die Autobahnmeisterei gesperrt werden.

Mehrere Unfälle im Schwarzwald-Baar-Kreis

Auch im Schwarzwald-Baar-Kreis ereigneten sich nach Angaben der Polizei aufgrund der Witterungsverhältnisse in der Zeit von Sonntagabend bis Montagmorgen um sechs Uhr eine Reihe von Unfällen mit zum Teil hohem Sachschaden.

„Im Bereich des Polizeipräsidiums Konstanz hatten wir 25 Glätte bedingte Verkehrsunfälle“, teilt ein Polizeisprecher auf Anfrage mit. Ein Schwerpunkt lag in den Kreisen Schwarzwald-Baar, Tuttlingen und Rottweil.

Die sechs genannten Unfälle im Schwarzwald-Baar-Kreis verteilten sich wie folgt: zwei in Blumberg (Randen), einer in Furtwangen auf der B 500, einer bei Donaueschingen auf der B 27, einer auf Bad Dürrheimer Gemarkung auf der Autobahn 864 sowie ein Unfall in VS-Schwenningen. „Die Unfälle verliefen relativ glimpflich, niemand wurde verletzt.“

Einzelheiten gibt es zu dem Unfall in Furtwangen seitens der Polizei: Ein 22-jähriger Mann war seinen Angaben zufolge am Sonntag gegen 23.30 Uhr mit seinem Ford zwischen Neueck und der Kalten Herberge unterwegs, als ihm auf winterglatter Fahrbahn ein schleuderndes Auto entgegenkam. Der Man wich mit seinem Pkw nach links aus, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Der Unfallverursacher beging mit einem dunklen Kleinwagen Unfallflucht.

Vermutlich aufgrund Blitzeises verlor am Sonntagabend auf der Bundesstraße 27 ein Fahrer die Kontrolle über sein Auto, geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Mercedes. Sowohl der Unfallverursacher als auch die 27-jährige Mercedes-Fahrerin blieben unverletzt. Der Schaden belief sich auf etwa 16.000 Euro.