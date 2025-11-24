Mehrere Unfälle wegen Eisglätte: Mann stirbt bei Unfall auf der Autobahn 81 bei Geisingen

Auf der Autobahn 81 im Bereich der Anschlussstelle Geisingen kam es am frühen Montagmorgen zu einem schweren Unfall mit Todesfolge.
Ein 68-jähriger Mann war nach Angaben der Polizei gegen vier Uhr mit einem Mercedes CLK bei winterglatter, nasser Fahrbahn auf dem rechten Fahrstreifen in Fahrtrichtung Singen ins Schleudern geraten. Er prallte mit der Fahrerseite in das Heck eines vor ihm fahrenden Audi Q5 eines 61-Jährigen. Durch den Aufprall geriet der Audi Q5 ins Schleudern und kam auf dem linken Fahrstreifen entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Der Mercedes wurde in die Schutzleitplanke abgewiesen und kam rechtsseitig auf dem Standstreifen zum Stillstand.