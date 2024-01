Eisglätte in der Stadt: Lahrer Klinikum muss zahlreiche Knochenbrüche behandeln

Eisglätte in der Stadt

1 Erst rutschte der Nissan im Vordergrund die eisglatte Gerichtsstraße hinunter, dann der Lkw dahinter, der auf den Kleinwagen prallte und ihn über das Podest auf den Urteilsplatz schob. Das war einer von zahlreichen Eisglätte-Unfällen am Mittwoch in Lahr. Foto: red

Glatte Straßen waren am Mittwoch ein großes Problem in der Stadt. Die Unfallchirurgie des Klinikums hatte alle Hände voll zu tun, da zahlreiche Fußgänger zu Sturz kamen und sich verletzten. Im Bereich des Polizeireviers ereigneten sich 17 Unfälle, bei denen es aber nur Blechschäden zu verzeichnen gab.









Die Stadt hatte sich auf eine Gefahrenlage eingestellt und den Winterdienst verstärkt, Räumfahrzeuge waren bereits früh in der Nacht unterwegs. Trotzdem waren in Lahr am frühen Morgen viele Gehwege sowie kleinere Straßen vom Eisregen glatt – denn die Räumdienste konnten nicht überall sein.