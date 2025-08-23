Eisgenuss in Weil: Was sind die Eis-Trends?

Ob bei strahlendem Sonnenschein oder bei Regen, die Liebhaber der süßen cremigen Köstlichkeit finden gerne den Weg in ein Eiscafé. Unsere Zeitung hat sich mit Inhabern unterhalten.
Welche Sorte Eis ist am meisten gefragt? Die Antwort vom Chef im Eiscafé Carlo kam schnell: „Natürlich das Vanilleeis“. Und was ist Ihre Lieblingssorte, welche Eiscreme essen Sie am liebsten? Giancarlo Carignani vom Eiscafé in der Hauptstraße 296 bevorzugt Maracujaeis. In diesem Jahr sei dies auch bei der Weiler Kundschaft sehr bliebt. Dubai- oder Pistazieneis gehört ebenso zu den Favoriten, erläutert er.