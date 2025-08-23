Eisgenuss in Weil: Was sind die Eis-Trends?

Ob bei strahlendem Sonnenschein oder bei Regen, die Liebhaber der süßen cremigen Köstlichkeit finden gerne den Weg in ein Eiscafé. Unsere Zeitung hat sich mit Inhabern unterhalten.

Welche Sorte Eis ist am meisten gefragt? Die Antwort vom Chef im Eiscafé Carlo kam schnell: „Natürlich das Vanilleeis“. Und was ist Ihre Lieblingssorte, welche Eiscreme essen Sie am liebsten? Giancarlo Carignani vom Eiscafé in der Hauptstraße 296 bevorzugt Maracujaeis. In diesem Jahr sei dies auch bei der Weiler Kundschaft sehr bliebt. Dubai- oder Pistazieneis gehört ebenso zu den Favoriten, erläutert er.

Qualität steht im Fokus

Die Qualität, das sei aber das wichtigste. Bei der Eisherstellung achtet Carignani darauf, dass täglich frische Früchte verarbeitet werden. Seit 30 Jahren mache er Eiscreme. Das Eiscafé, das er 2003 übernommen hat, werde von vielen Stammkunden regelmäßig besucht. „Dass ich das Eiscafé übernommen habe, das war die richtige Entscheidung“, sagt er. Und, alle Mitarbeiter kämen aus Italien, wo die Eiscreme ja daheim sei.

„Eher mittelmäßig“, so seine Feststellung über den bisherigen Jahresverlauf. Entweder war es zu nass oder zu heiß, solche Temperaturen seien nicht unbedingt förderlich.

Gemischt Saison

Avdyli und Bedi Valbone vom Eiscafé Cortina am Berliner Platz hatten bereits 1999 eine Eisdiele in Bremerhaven. 2008 kam die Familie nach Weil am Rhein. „Eine sehr gute Entscheidung“, stellt Bedi Valbone fest. In dem Familienbetrieb, beide Söhne und viele Verwandte arbeiten mit, ist das Cookies-Eis der Renner des Jahres. Aber, auch Joghurt/Orange sowie Pistazie erfreuen sich großer Beliebtheit. Azzurro, auch Engelblau genannt, das mögen vor allem die Kinder gerne. Kurzfristiger Trend in diesem Jahr war bisher die Sorte Dubai-Schokolade. Auch werde das vegane Sorbet-Eis gerne gekauft.

Beste Qualität, ein annehmbarer Preis, Freundlichkeit und Sauberkeit, darauf legt Bedi Valbone wert. „Was wir nicht selber essen, das bieten wir auch nicht unseren Kunden an“, sagt er.

Eine Besonderheit: An den Donnerstagnachmittagen ist die Terrasse zwei Stunden lang für etwa 60 Bewohner des Pflegeheim Markgräflerland reserviert. Viele Stammkunden kommen, und vor allem Familien mit Kindern nehmen gerne im Cortina Platz. Hier könnten die Kinder auf dem Berliner Platz spielen, ohne dass sie durch den Verkehr gefährdet wären, stellt Valbone fest.

Besondere Aktionen

An den Montagen allerdings ist das Cortina geschlossen. „Das schaffen wir sonst nicht“, stellt Bedi Valbone bedauernd fest. Die Familie müsse sich von der Arbeit erholen, und Büroarbeiten müssten schließlich auch getan werden.