Eiserne Konfirmation in Hausen: Manches „Weisch no“ macht die Runde

1 Feierten eiserne Konfirmation (von links): Liesa Trefzer-Blum, Hans Stiegeler, Prädikant Klaus Opitz ,Heinz Trefzer,Cordula Sass, Gisela Wal und Marga Hilf. Foto: Stiegeler Sechs ehemalige Konfirmanden feierten in der evangelischen Kirche in Hausen eiserne Konfirmation.







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Das seltene Fest der Eisernen Konfirmation feierten sechs ehemalige Konfirmanden am Sonntag in der evangelischen Kirche in Hausen, mit einem Festgottesdienst. Für seine Predigt hatte Prädikant Klaus Opitz ein passendes Thema gewählt und für einige war es auch ein schönes Wiedersehen in der Hausener Kirche, denn sie hatten eine lange Anreise in das Hebeldorf um dabei zu sein. Musikalisch sorgten Andrea Brugger-Behringer (Orgel) und Brigitte Stark (Blockflöte) für eine klingend festliche Stimmung. Anschließend trafen sich die Jubilare im Löwen in Zell zum Mittagessen in gemütlicher Runde und so manches „weisch no“ beim Austauschen von alten Erinnerungen aus der Schul- und Konfirmandenzeit machte die Runde.