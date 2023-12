Eiserne Hochzeit: Zwei aus Sachsen finden in Tailfingen zueinander

Beide stammen sie aus Sachsen, aber kennengelernt haben sie sich auf der Alb. Christine Theresia Uhlig – ihr Mädchenname lautet Ulbricht – wurde am 22. August 1935 in Seiffen im Erzgebirge geboren, wuchs dort mit einer Schwester auf und arbeitete nach der Schule in einer Spielwarenfabrik. 1953 ging sie zu einem Onkel nach Bayern und fand dort Arbeit in einer Gaststätte. Weitere Stationen waren eine Eisdiele in Lindau, eine Bäckerei im elsässischen Mühlhausen – und dann Tailfingen, wo seit 1956 ihre Familie ansässig war. Die Mutter hatte der Tochter ins Elsass geschrieben, sie solle doch auch auf die Alb kommen; es gebe dort Arbeit. Die Tochter folgte dem Ratschlag und stand schon einen Tag nach ihrer Ankunft in Lohn und Brot in der Trikotindustrie – genauer: in der Firma Gebrüder Conzelmann.

Auch Dieter Herbert Uhlig war 1956 – auf Umwegen – nach Tailfingen gekommen. Der junge Mann stammte aus dem Dresdner Ortsteil Kaitz, wo er am 9. Juli 1939 geboren worden und mit neun Geschwistern aufgewachsen war. In Tailfingen war der gelernte Maurer bei seinem Bruder im Lilienweg untergekommen, just in dem Haus, in der auch die Familie Ulbricht logierte – die sächsischen Familien hielten zusammen. Und so lernten sich die jungen Leute kennen und lieben – und heirateten am 5. Dezember 1958.

Lesen Sie auch

Bei der trauten Zweisamkeit blieb es nicht lange: In den folgenden Jahren kamen zwei Söhne und zwei Töchter zur Welt; außerdem nahmen die Uhligs zwei Pflegetöchter auf. 1967 bezogen sie ihr Eigenheim in Laufen, in das sie viel Eigenleistung investiert hatten. Dieter Herbert Uhlig arbeitete als Maurer und Ofensetzer, seine Frau verrichtete Heimarbeit, so lange die Kinder klein waren, und wechselte später zur Firma Mey in Lautlingen.

Im Wohnmobil durch die Vereinigten Staaten

Neben der Arbeit und der Familie kam aber auch die Freizeit zu ihrem Recht. Die Uhligs sangen lange Zeit im Chor der „Harmonie“ Laufen, waren außerdem bis zur Vereinsauflösung Mitglied der Siedler- und Gartenfreunde Tailfingen und nutzten gerne die Angebote des Albvereins Laufen. Alljährlich fuhr die Familie in die alte Heimat, das Erzgebirge, größere Urlaube gönnte man sich erst im Ruhestand. Anlässlich von Christine Theresia Uhligs 60. Geburtstag besuchten die Eheleute ihren Sohn im amerikanischen Detroit und bereisten mit dem Wohnmobil weite Teile der USA. Sie erinnern sich gerne daran – und an die beiden Neuseelandreisen auch.

„In schwierigen Zeiten fest zusammengehalten“

Und das Fazit nach 65 Ehejahren? „Ich würde es wieder genau so machen“, sagt Dieter Herbert Uhlig, und seine Frau ergänzt: „Wir haben auch in schwierigen Zeiten immer fest zusammengehalten.“ Feiern werden die beiden die Eiserne Hochzeit im Kreis der Familie, zu dem auch acht Enkel und mittlerweile vier Urenkel gehören.