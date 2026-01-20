Eiserne Hochzeit in Truchtelfingen: Segeln im Mittelmeer, Skifahren in den Alpen

1958 funkte es, 1961 wurde geheiratet. In Truchtelfingen blicken Karlheinz und Inge Wittmann auf 65 Jahre Ehe zurück – mit Familie, Beruf und vielen Jahren auf dem Wasser.

„Unsere Lebensgeschichte ist schon interessant“, sagt Karlheinz Wittmann und lacht. Er wurde am 3. April 1938 geboren, wuchs mit einem Bruder auf. Die Eltern hatten in München ein Fuhrunternehmen, der Vater kehrte nicht aus dem Krieg heim. Die Mutter zog mit den Söhnen 1951 nach Stuttgart, Karlheinz machte eine Lehre als Maschinenschlosser.​

Inge Diehm erblickte am 17. November 1940 das Licht der Welt, sie hatte zwei Geschwister, wuchs bei den Großeltern auf. In Stuttgart machte sie eine Ausbildung bei der Städtischen Spar- und Girokasse. Sie kannten sich früh, da der spätere Ehemann in der Nachbarschaft wohnte.

Richtig gefunkt zwischen ihnen habe es erst 1958, die Heirat war am 20. Januar 1961 in Stuttgart.

Eine Tochter und zwei Enkel

Da sie dort keine Wohnung fanden, die Eltern von Karlheinz Wittmann bereits hier waren, folgte ihnen das junge Ehepaar auf die Alb. 1962 konnten sie in das neue Eigenheim, es war das erste auf dem Truchtelfinger Bol, einziehen. 1965 wurde Tochter Nadja geboren, zur Familie gehören auch die beiden Enkel Max und Paula.

Sportlich und reiselustig

Karlheinz Wittmann begann 1962 als Werkzeugbauer bei der Firma Küfner, arbeitete sich zum Produktionsleiter hoch, blieb dem Arbeitgeber bis zur Rente treu. Was auch auf die Ehefrau zutraf, die bei der Kreissparkasse in Ebingen arbeitete. Das sportliche Ehepaar begann nach Fertigstellung der Tennisplätze des TVT auf dem Bol Tennis zu spielen, frönte dem Hobby bis ins höhere Alter. Beide gehörten auch dem Ausschuss an. Karlheinz Wittmann war auch 15 Jahre aktiver Segelflieger beim LSV Degerfeld.

Die Wittmanns waren einige Jahre mit dem Motorboot auf dem Bodensee unterwegs, entdeckten dann das Segeln. Ihr Boot stand im Mittelmeer, sie segelten regelmäßig über Jugoslawien nach Albanien.

Ferienhaus an der Nordsee

Zwischendurch zog es sie elf Jahre in ein erworbenes Ferienhaus an die Nordsee, gaben dieses für das Segeln in Griechenland, Italien, Türkei, Frankreich und der Karibik wieder auf, bis 2024 charterten sie regelmäßig Segelschiffe. „Wir segelten 45 Jahre über das ganze Mittelmeer und sind froh, dass nie was passiert ist“, erzählt das Ehepaar, das auch begeistere Skifahrer in den Alpen war, stolz.

Heute genießen sie bei guter Gesundheit den Ruhestand und ihre Saunatage, blicken dankbar auf ihre harmonische Ehe zurück. Die „Eiserne“ wird mit der Familie und Freunden gefeiert.