Eiserne Hochzeit in Truchtelfingen: Segeln im Mittelmeer, Skifahren in den Alpen

1958 funkte es, 1961 wurde geheiratet. In Truchtelfingen blicken Karlheinz und Inge Wittmann auf 65 Jahre Ehe zurück – mit Familie, Beruf und vielen Jahren auf dem Wasser.
„Unsere Lebensgeschichte ist schon interessant“, sagt Karlheinz Wittmann und lacht. Er wurde am 3. April 1938 geboren, wuchs mit einem Bruder auf. Die Eltern hatten in München ein Fuhrunternehmen, der Vater kehrte nicht aus dem Krieg heim. Die Mutter zog mit den Söhnen 1951 nach Stuttgart, Karlheinz machte eine Lehre als Maschinenschlosser.