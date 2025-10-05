Eiserne Hochzeit in Freudenstadt: Ihre Geschichte begann auf einem Zuckerrübenfeld

Ihre Eiserne Hochzeit feierten Emilija und Jakob Rath in Freudenstadt.
Auf 65 gemeinsame Ehejahre blickten Emilija und Jakob Rath zurück. Jakob Rath wurde in einem kleinen Dorf bei Odessa in der Ukraine geboren. Kriegsbedingt zog er 1944 im Alter von drei Jahren mit seiner Großmutter nach Ostberlin. Nach dem Einmarsch der Russen wurden sie als Deutschstämmige zwangsweise zurückgeschickt. Neue Heimat wurde ein Dorf in Tadschikistan, das wenige Kilometer von der Grenze zu Afghanistan entfernt lag. Dort besuchte Rath vier Jahre lang die Schule. Er musste Arabisch und Russisch lernen. „Deutsch konnte nur zuhause gesprochen werden“, erzählt er.