Eiserne Hochzeit in Freudenstadt: Ihre Geschichte begann auf einem Zuckerrübenfeld

Auf 65 gemeinsame Ehejahre blickten Emilija und Jakob Rath zurück. Jakob Rath wurde in einem kleinen Dorf bei Odessa in der Ukraine geboren. Kriegsbedingt zog er 1944 im Alter von drei Jahren mit seiner Großmutter nach Ostberlin. Nach dem Einmarsch der Russen wurden sie als Deutschstämmige zwangsweise zurückgeschickt. Neue Heimat wurde ein Dorf in Tadschikistan, das wenige Kilometer von der Grenze zu Afghanistan entfernt lag. Dort besuchte Rath vier Jahre lang die Schule. Er musste Arabisch und Russisch lernen. „Deutsch konnte nur zuhause gesprochen werden“, erzählt er.

Rath, dessen Vorfahren aus dem Kreis Freudenstadt stammen, musste mehrfach umziehen. In Kasachstan wurde eine deutsche Gemeinde gebildet. Dort war er auf einer Kolchose in der Landwirtschaft beschäftigt.

Paar erhält heimlich den kirchlichen Segen

Seine spätere Ehefrau Emilija wuchs in Kasachstan auf. Bei der Arbeit auf einem Zuckerrübenfeld lernten sich beide kennen. Jakob fand Emilija auf Anhieb zuckersüß. Am 18. September 1960 heirateten sie standesamtlich. Die kirchliche Hochzeit war aus politischen Gründen verboten. Im engsten Familienkreis erteilte Emilijas Vater, ein Prediger, dem Paar heimlich den kirchlichen Segen.

Bis 1990 arbeitete Emilija als Näherin. In der Ehe wurden drei Söhne geboren. Inzwischen hat das Paar acht Enkel und sechs Urenkel. Rund 60 Kilometer von Alma-Ata bauten sie ein großes Haus. Nach der Wende zog es Familie Rath 1990 zurück ins Land ihrer Vorfahren. Am 8. März kamen sie mit sieben Personen in Kiel an. Ein Sohn folgte 1992. Zuerst lebten sie in Loßburg, ab 1991 dann in Freudenstadt.

Arbeit im Krankenhaus Freudenstadt

Rath arbeitete bis zur Rente in einem Loßburger Landmaschinenbetrieb. Seine Frau war anfangs im Krankenhaus Freudenstadt beschäftigt, dann im Textilgeschäft Engel als Näherin. Viel Freude bereitet ihnen ein großer Schrebergarten. Gerne besuchen die beiden Gottesdienste in der Martinskirche. Die Lebensweisheit von Emilijas Vater hat das Paar stets hochgehalten: „Donner, Blitz und Sturm wird es im Leben geben, aber danach kommt immer Sonnenschein.“