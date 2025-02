Eiserne Hochzeit in Freudenstadt: Aus Arbeitskollegen werden Eheleute

Eiserne Hochzeit in Freudenstadt

1 Zur Eisernen Hochzeit von Mathilde und Eberhard Sorm überbrachte Christine Schwarz (links) das Glückwunschschreiben der Stadt und die Gratulationsurkunde des Landes. Foto: Lothar Schwark

Vor 65 Jahren heirateten Mathilde und Eberhard Sorm. Ihr gemeinsames Leben ist geprägt durch die Geburt ihrer Kinder, Enkel und Urenkel, zahlreiche Urlaube und Spaziergänge mit ihren Hunden. Im Kreise der Familie feiert das Paar seine Eiserne Hochzeit.









Nur wenigen Paaren ist es vergönnt, eine so lange Lebenszeit miteinander zu verbringen: Auf 65 erfüllte Ehejahre blickten Mathilde und Eberhard Sorm zurück. Das Ja-Wort gaben sie sich am 6. Februar 1960 in Baden-Baden. Dort hatten beide zu jener Zeit im Hotel Steigenberger gearbeitet.