Eiserne Hochzeit in Calw: Dankbar für eine sehr bewegte Zeit

Das ist nun wirklich kein alltägliches Jubiläum, 65 Jahre verheiratet zu sein. Mariet und Hermann Schaber feiern Eiserne Hochzeit.
Am 25. März 1961 haben sich die beiden vor dem Standesamt das Ja-Wort gegeben, am 15. April folgte die kirchliche Trauung. „Unser Leben war nicht immer einfach, nicht immer gerade, nicht immer eben“, sagt Hermann Schaber. Das kann in einer so langen Ehe und in einem so langen Leben – beide werden in diesem Jahr 89 Jahre alt – gar nicht anders sein. Und dennoch sind sie dankbar für die bewegte Zeit, die sie erlebt haben. Sie sind ihren Weg bis heute immer gemeinsam gegangen.